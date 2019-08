Hija de Bruce Lee no está contenta con ‘Érase una vez… en Hollywood’

Shannon Lee, la hija de Bruce Lee, no quedó contenta con el retrato que Quentin Tarantino hizo de su padre en la película Once Upon a Time in Hollywood. Según el medio The Wrap, Shannon considera que el cineasta puso a su padre como un “imbécil”.

El pasado domingo Shannon asistió a ver la película, durante una escena el personaje de su padre intercambia insultos con Brad Pitt y se enfrentan a un combate. De acuerdo con Shannon Lee, es triste ver como su padre es mostrado como un buscapleitos engreído mientras que en realidad, a causa de su origen asiático, debió esforzarse el triple que otras estrellas retratadas en el filme para ganarse su espacio en la industria cinematográfica de Hollywood en los años 1960.

“Puedo entender la lógica de lo que retrata la película” en la que “los dos personajes son antihéroes y que esto es una especie de fantasía de lo que hubiera ocurrido” en una escena que refiere “a un periodo de tiempo que claramente tenía muchísimo racismo y exclusión”, declaró Shannon Lee.

“Entiendo que quieren hacer al personaje de Brad Pitt como un tipo rudo que podía darle una paliza a Bruce Lee”, pero “no necesitaban tratarlo de la forma que el Hollywood de los blancos hizo cuando este estaba vivo”, condenó Lee.

Finalmente, Shannon aseguró que fue muy incómodo estar en el cine y escuchar al público reirse de su padre. Además destacó que en la vida real el artista marcial solía evitar peleas a pesar de ser desafiado con frecuencia.

