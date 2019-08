Estos son los estrenos de Netflix para septiembre 2019

A escasos días de que inicie septiembre, ya sabemos cuáles son los estrenos de Netflix. Entre lo que destaca está la nueva temporada de Élite, Chicas pesadas y Fragmentado.

Series

1 de septiembre

How to get away with murder – Temporada 5

Grey’s Anatomy – Temporada 15

6 de septiembre

Élite – Temporada 2

Jack Whitehall: Travels with My Father – Temporada 3

El espía

12 de septiembre

The I-Land

13 de septiembre

Inconcebible

20 de septiembre

Las del hockey

Criminal: Francia, Reino Unido, Alemania y España

(Des)encanto – Parte 2

21 de septiembre

The Blacklist – Temporada 6

24 de septiembre

Supergirl – Temporada 4

26 de septiembre

Brooklyn Nine-Nine – Temporada 5

October Faction

27 de septiembre

The Politician

The Good Place – Temporada 4

Vis a vis – Temporada 4

El marginal – Temporada 3

28 de septiembre

Pose – Temporada 1

30 de septiembre

DC’s Legends of Tomorrow – Temporada 4

Películas

1 de septiembre

Capitán América y el soldado del invierno

Fuerza Antigángster

Hombres al agua

Climax

Diario de una pasión

Chicas pesadas

Baile Caliente

Jackass 2

Escuela de rock

9 de septiembre

La gran muralla

Cincuenta sombras más oscuras

10 de septiembre

Evelyn

13 de sepmtienre

A mi altura

15 de septiembre

Infierno

17 de septiembre

Sully: Hazaña en el Hudson

Entre dos helechos: la película

Fragmentado

Ocultos por la luna

Documentales

1 de septiembre

Elena

Moving Art: Temporada 3

10 de septiembre

Bill Burr: Paper Tiger

Nuestro padrino

13 de septiembre

The chef show Vol. 2

Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea

15 de septiembre

Los Tigres del Norte en la prisión de Folsom

20 de septiembre

Bill Gates bajo la lupa

24 de septiembre

Jeff Dunham: Beside himself

25 de septiembre

Abstract: the art of design

Pajareros

26 de septiembre

En pocas palabras: Temporada 2

Niños y familia

1 de septiembre

Cars 1 y 2

Buscando a Nemo

Patoaventuras: Temporada 1

Buscando a Dory

My Little Pony: La magia de la amistad: Temporada 8

6 de septiembre

La próxima gran aventura de Archibald

17 de septiembre

Los héroes del Apocalipsis

23 de septiembre

Equipo Kaylie

27 de septiembre

Dragones: Equipo de rescate

Anime

6 de septiembre

Héroes modestos: teatro de cortometrajes de Ponoc

13 de septiembre

Black Lagoon

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Xataka.