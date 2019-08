Emma Stone luce irreconocible como la villana Cruella de Vil

Disney tiene lista una gran cantidad de proyectos en puerta y este sábado, a través de su evento D23, presentó el primer vistazo de la película de Cruella de Vil, protagonizada por Emma Stone.

La fotografía, que ya circula en las redes sociales, mostró cómo lucirá Stone caracterizada como la emblemática villana de la película 101 Dálmatas.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019