El misterio de Marina Joyce, la youtuber desaparecida

Marina Joyce es una youtuber británica cuyo contenido trata sobre su vida diaria, muestra cómo se viste, lo que le gusta hacer y de vez en cuando realiza retos virales. Sin embargo, desde hacer tres años cobró gran fama por el extraño comportamiento que sus suscriptores notaron, lo que los llevó a pensar que la joven había sido secuestrada y la obligaban a grabar videos contra su voluntad.

Todo comenzó en 2016, cuando Marina tenía 19 años. En uno de los videos muchos de sus fans aseguraban que la joven actuaba de manera diferente; con la mirada perdida, hacia expresiones raras y parecía recibir indicaciones de alguien detrás de cámara. Las teorías no tardaron en surgir.

Algunos especularon la posibilidad de que había sido secuestrada y la maltrataban. Esta hipótesis surgió a raíz de un video en el que se escucha a la joven susurar “help me” (ayúdenme). Además, en uno de sus tutoriales de maquillaje se ve una escopeta en su dormitorio.

En otro de sus videos los fans notaron que sus brazos estaban llenos de moretones y se preocuparon tanto que incluso las autoridades locales aparecieron en su casa para verificar que todo estuviera en orden. Poco después su manager declaró que la joven tenía un problema con las drogas desde hace años.

El tema de Marina Joyce retomó fuerza luego de que la organización Missing People tuiteó que se encuentra desaparecida desde el 31 de julio. La última vez que sus seguidores supieron de ella fue el 24 de junio que anunció su marca de ropa.

El anuncio de la página hizo que sus seguidores se preocuparan nuevamente por ella, sin embargo hace unas horas la página anunció que Marina había sido localizada.

— Missing People (@missingpeople) August 10, 2019