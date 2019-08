Confirman ‘Matrix 4’ con Keanu Reeves

Matrix volverá con una cuarta entrega que será dirigida por Lana Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, informó el medio Variety.

Los estudios Warner Bros Pictures producirán y se encargarán de la distribución de Matrix 4, que actualmente escribe Wachowski, creadora de la popular saga de ciencia ficción junto a su hermana Lilly en 1999.

“No podemos contener la emoción de volver a entrar en The Matrix con Lana”, señaló el presidente de Warner Bros Pictures, Toby Emmerich. “Ella es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que escriba, dirija y produzca este nuevo capítulo”, aseguró.

Neo and Trinity are back in #Matrix4 https://t.co/PtAZKfy0lu pic.twitter.com/qyCFW8eGOe

— Variety (@Variety) August 20, 2019