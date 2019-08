Desde otra galaxia, llega la colección de Barbie inspirada en ‘Star Wars’

Barbie lanzará una colección inspirada en la popular saga de Star Wars, cuyos diseños estarán basados en los personajes de R2-D2, la princesa Leia y Darth Vader.

Mattel anunció que las muñecas ya están disponibles para preordenarse y tendrán un valor de 100 dólares por muñeca. Cada una incluirá su envoltura exclusiva de su personaje. Además, Mattel incluirá un certificado de autenticidad con cada pieza.

Introducing the all-new #StarWars x @Barbie Dolls, inspired by the film, Star Wars: A New Hope.✨Celebrating the original concept art, this collectible set pays homage to three iconic characters.

Pre-order now on @Amazon! pic.twitter.com/fS0CkMdxLa

— Mattel (@Mattel) August 13, 2019