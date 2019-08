Scarlett Johansson es la actriz mejor pagada del mundo

Scarlett Johansson se coronó por segundo año consecutivo como la actriz mejor pagada del mundo, esto según el ránking que anualmente publica Forbes. La actriz facturó 56 millones de dólares entre el primero de junio de 2018 y el primero de junio de 2019.

Además de los ingresos por publicidades, la mayor parte de las ganancias de la actriz viene de su trabajo en Marvel. El personaje de Black Widow le ha dejado una gran fortuna, tan solo por Endgame terminó cobrando 35 millones de dólares. Ahora, Scarlette prepara la película de su personaje, la cual se estrenará el próximo año y contará la historia de Natasha Romanoff.

El segundo lugar de la lista fue para Sofía Vergara, quien se embolsó 44,1 millones de dólares. Los principales ingresos de la colombiana llegaron a través de campañas publicitarias y su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la serie Modern Family.

En el tercer puesto aparece Reese Witherspoon con 35 millones de dólares. Su principal trabajo fue en la exitosa serie Big Little Lies, donde hace de Madeline Martha Mackenzie. También grabó la serie de Apple The Morning Show al lado de Jennifer Aniston y actualmente participa en la miniserie Little Fires Everywhere.

Siguiendo la lista se encuentran Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Kaley Cuoco, Elisabeth Moss, Margot Robbie, Charlize Theron y Ellen Pompeo.

Con información de Clarín.