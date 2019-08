Salma Hayek pide a las autoridades parar la violencia, tras balacera en Coatzacoalcos

View this post on Instagram

Me da mucha tristeza qué en mi Coatzacoalcos, donde crecí con la libertad qué da una comunidad unida y sin violencia, anoche murieron por lo menos 25 personas en un atentado a un bar. Desgraciadamente esta es una más de las innumerables desgracias que pasan a diario en Mexico. Esperamos que las autoridades cumplan su promesa de parar la violencia. Ya es hora de que se acabe tanto sufrimiento en un país que lo tiene todo. #mexico #miamadomexico