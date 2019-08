Robert Downey Jr. confesó haber fumado marihuana en Disney

El emblemático actor confesó que durante una visita en Disneyland fumó marihuana, por lo cual pidió una disculpa por su comportamiento inapropiado en el parque temático.

Durante el homenaje que le hicieron en la convención de Disney, la D23 Expo 2019 a Robert Downey Jr, confesó que en alguna ocasión que visitó Disneyland fumó marihuana, por lo que pidió una disculpa a los presentes, el evento se llevó acabo en Anaheim, California.

El actor que se hizo famoso por haber dado vida a Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, ingresó juntó a 11 actores más al Disney Legends, Robert en su discursó de agradecimiento por el reconocimiento confesó que el incidente que había cometido en el parque de diversiones, “La primera vez que fui a Disneylandia fui transportado a otro lugar… a los pocos minutos de ser arrestado”, empezó su confesión, “me llevaron a un centro de procesamiento sorprendentemente amigable, me dieron una severa advertencia y, si la memoria no me falla, un chaperón grupal muy decepcionado. Y he estado cargando con esa vergüenza por un tiempo y solo voy a soltarlo aquí”, dijo.