Ricardo Montaner revela que Belinda y Lupillo podrían casarse

Además el cantante venezolano informó sobre el tatuaje que se hizo Lupillo en honor a Belinda.

Uno de los cantantes que ha estado cerca de Lupillo Rivera y Belinda, es Ricardo Montaner, quien reveló que sus ex compañeros de La Voz podrían casarse muy pronto, “Ahora, la boda va, es un hecho… Pero públicamente no han dicho nada por lo tanto todavía está la duda”, dijo.

Además, Ricardo Montaner dijo que ya conocía el tatuaje que se hizo Lupillo Rivera, el cual quería mantenerlo en discreción pero toda la producción lo sabía, “Yo ya lo sabía. Yo me intuía que lo del tatuaje era cierto. Lo del tatuaje fue algo que Lupillo mantuvo con mucha discreción durante toda la temporada. Pero todos hablábamos del tatuaje. Cuando vi la foto, no me sorprendió “, reveló.

También confesó que ya se ofreció para ser padrino de la boda de los cantantes, “Ya me ofrecí, yo dije que yo estaba listo para ser el padrino de la boda y también para cantarles. Me tienen que invitar primero”, comentó.

¡Esto pica y se extiende! 🌶💥Mira lo que nos dijo #RicardoMontaner sobre el tatuaje que se hizo #LupilloRivera del rostro de #Belinda. 😱#SLSchitchat pic.twitter.com/GkfZdUy0SI — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) August 13, 2019

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Suelta la Sopa.