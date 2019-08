Revelan detalles de la relación entre Peña Nieto y Angélica Rivera

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló a través de su canal en Youtube diversos detalles de la relación entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.

El conductor de Imagen TV reveló que la actriz sí estaba enamorada de Peña Nieto, además dijo que al exmandatario le gustó la primera impresión que tuvo de ella; “Enrique Peña Nieto ante la muerte de Mónica Pretelini, en condiciones muy extrañas, necesitaba una figura y que la empresa Televisa puso a Angélica Rivera para que fuera la imagen primero del Estado de México y luego Peña, que es bien ‘ojoalegre’ el cuate, le gustó la güerita, se enamoró de ella y se casaron cuando era el gobernador del Estado de México”, ex presó el comunicador.

Pese a esto, Gustavo Adolfo Infante dijo que ‘La Gaviota’ no la pasó bien durante la relación, pues no fue feliz, pues él no dudaba en engañarla. “La vivió muy mal, del carajo con Peña Nieto, el cuate la engañaba, (…), nomás la utilizó para que fuera una bonita imagen en su sexenio”, finalizó.

