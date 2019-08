Regina Blandón le quitó el papel de Bibi a Angelique Boyer

El papel de Bibi, la hija incomprendida de Federica y Ludovico, en el programa de televisión “Familia P.Luche” estaba destinado para Angelique Boyer.

Regina Blandón, quien se quedó con el papel, confesó durante una entrevista que conoció a Eugenio Derbez durante una grabación en la película “Zurdo”, fue ahí cuando él la invitó al casting en el que se buscaba a quien le daría vida a “la más rara de los P.Luches”.

Durante la prueba se hicieron presentes muchas personas, en las que destacaba la actriz Angelique Boyer, sin embargó fue Blandón la que caracterizó mejor a la pequeña Bibi.

“Eugenio Derbez me dijo: ‘Vente a hacer el casting para La familia P. Luche’, pero en ese casting estaba también Angelique Boyer (…) ese día me hablaron y me dijeron: ‘Le vamos a bajar la edad al personaje’ y es para ti”, comentó.

A pesar de que fue elegida para darle vida a la hija mayor de los P.luche, su padre no estuvo de acuerdo con la idea, por lo que la condición de quedarse en el programa de televisión era que no bajara su promedio escolar.

