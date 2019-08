Raúl Araiza y Magda Rodríguez se pelean detrás de cámaras del programa Hoy

La productora le gritó muy fuerte al conductor, por lo que no aguantó y le hizo lo mismo a su jefa.

Una de los productoras polémicas que hay en la televisión es Magda Rodríguez, debido a todos los rumores que han surgido sobre ella, que si sale de Hoy así como diferentes conflictos que supuestamente ha tenido con los conductores del programa. Se acaban de dar a conocer unas imágenes donde ella y Raúl Araiza tuvieron un pleito, tanto que el conductor le levantó la voz a su jefa.

En el video que grabó Chano, quien se encarga de captar los momentos detrás de cámaras del programa, se observa justo el momento en que El Negro arrojó al suelo su micrófono y levantó la voz a la productora, “No mide, no mide. Magda, no mides lo que me gritas”, dijo el conductor.

Mientras hacia su comentario Raúl Araiza se reía y le gritaba a Magda Rodríguez, quien solo se acercó para decirle algo en voz baja al conductor.

Por lo que Chano le preguntó a la productora, “¿Qué le gritas al Negro muy fuerte?” y ella respondió “¡Que se calle!”.

Tras el incidente Raúl Araiza confesó que Magda es una persona muy profesional, “De repente se emociona porque si alguien está en todo es Magda, entonces ‘no a la derecha, a la izquierda’ y se pega mucho el micrófono, entonces adiós el tímpano y ayer me desquité. La puse así en el suelo y le dije ‘para que sepas lo que se siente’”, comentó.

Con información de Hoy.