Plácido Domingo es acusado de acoso sexual por nueve mujeres

Nueve mujeres, ocho cantantes y una bailarina, acusaron al tenor Plácido Domingo de acoso sexual. Los testimonios fueron publicados en la madrugada de este martes por la agencia Associated Press, en ellos se identifica por su nombre a solo una de las víctimas, la mezzosoprano Patricia Wulf.

Domingo habría presionado a las víctimas, quienes eran jóvenes e iniciaban su carrera, a mantener relaciones sexuales con él a cambio de trabajos, y castigaba profesionalmente a las que se negaban. Los hechos ocurrieron a principios de los años ochenta y se extienden durante tres décadas.

Las ocho cantantes y la bailarina aseguraron a la agencia de noticias que fueron acosadas por Plácido Domingo en una actitud calificada como “secreto a voces” en el mundo de la ópera. Una de ellas asegura que Domingo le metió la mano por debajo de la falta y otras tres aseguran que las besó a la fuerza en lugares privados. “Que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla”, describió una de las cantantes. “Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote”.

Además de estos nueve testimonios de acoso sexual explícito, otra media docena de mujeres relataron que el tenor les hizo proposiciones incómodas. Una cantante contó que le pidió con insistencia salir con ella luego de haberla contratado para una serie de conciertos en los años noventa. Esto se suma a otras tres docenas de profesionales que relataron a la agencia ser testigos del comportamiento sexual inapropiado de Plácido Domingo.

La respuesta del cantante a la agencia fue “Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”.

“Sin embargo”, continúa, “reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años, y me ceñiré al más alto estándar”.

Siete de estas mujeres creen que su carrera se vio afectada por rechazar a Domingo, en algunos casos las actuaciones prometidas nunca llegar a realizarse, en otros nunca volvieron a trabajar para el tenor; quienes aceptaron las proposiciones sintieron que no podían decir “no” al hombre más poderoso de su entorno. Además, muchos de los testimonios resaltan que sus compañeros de profesión les advirtieron que nunca se quedaron a solas con Domingo.

El cantante de 78 años es uno de los tenores más admirados de todos los tiempos y uno de los hombres más poderosos de la música clásica a nivel mundial. Ha mostrado su talento en más de 4,000 actuaciones. Actualmente aún canta, dirige y ejerce como director de la Ópera de Los Ángeles.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de El País.