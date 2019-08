Ozzy Osbourne ha sobrevivido a los excesos gracias a una mutación genética

Ozzy Osbourne ha llevado una vida de excesos que hace a muchos preguntarse cómo es que sigue en pie. La respuesta está en que el ADN del músico no es como el convencional y es un “mutante genético“.

El descubrimiento fue revelado por el Doctor en biología celular y molecular, Bill Sullivan en su libro Pleased to meet me. La investigación, realizada en 2010 por los científicos de Knome Inc., reveló una mutación nunca antes vista que podría explicar por qué Ozzy es capaz de consumir grandes cantidades de alcohol y drogas. Además, encontraron también distintas variaciones genéticas que predisponen al cantante a la dependencia de estas sustancias.

El músico de 70 años se ha preocupado por llevar un estilo de vida más tranquilo, a finales del año pasado reveló en una entrevista que había dejado de tomar y drogarse. “Estoy disfrutando la vida al máximo”, declaró.

Su esposa, Sharon Osbourne se mostró sorprendida con el descubrimiento y bromeó al respecto. “yo siempre he dicho que en el fin del mundo habrá cucarachas, Ozzy y Keith Richard”.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de ABC.