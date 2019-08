Olivia Newton-John enfrenta al cáncer por tercera vez

La actriz Olivia Newton-John, famosa por su papel como Sandy en Vaselina, reveló que enfrenta por tercera ocasión al cáncer de mama. Fue en 1992 que por primera ocasión se reveló su diagnóstico, en ese entonces tenía 44 años de edad. Ahora con 71 años la actriz volverá a enfrentar la terrible enfermedad. Así lo reveló en una entrevista que concedió al programa 60 Minutos.

“Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí, todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento”, expresó.

Además, Olivia reveló que prefiere no saber cuánto tiempo le queda de vida y así disfrutarla cada minuto. “Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que sea así porque te mentalizas. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”.

Ahora se encuentra en la fase cuatro, en la que la metástasis se ha propagado a otras partes del cuerpo, por lo que se ha sometido a diversos tratamientos y quimioterapias. Olivia también confesó que el aceite de cannabis es de los tratamientos que más le ha ayudado.

A pesar de su enfermedad, la actriz continúa sus obras benéficas a favor de otros pacientes con cáncer y próximamente realizará una subasta en la que pondrá a la venta objetos personales como los pantalones y la chamarra de cuero que uso en Vaselina. Lo que recaude lo donará al Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John.

Hugh Jackman le manda su apoyo

Su amigo, el también actor Hugh Jackman compartió un mensaje de apoyo para Newton-John. Desde el escenario en Sydney en donde presenta su espectáculo Tha Man. The Music. The Show, grabó un emotivo video.

“Eres la persona más increíble, la madre más increíble, la embajadora más increíble. Y te amamos”, dijo Jackman.

You are the most amazing @olivianj!! Love HJ, @Deborra_lee and 15 thousand friends. pic.twitter.com/KVVHUrVVUe — Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 5, 2019

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Quién.