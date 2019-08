Cuando NO deberías hacer ejercicio

Muchas veces el compromiso con el ejercicio nos hace ignorar las señales que manda nuestro cuerpo. Y es que, hay algunos momentos en los que no es bueno realizar una actividad física muy agitada. Por ello, te vamos a dejar una lista de este tipo de señales que deberías escuchar.

Cansancio

A veces la falta de vitaminas o minerales en el cuerpo nos hace sentir cansancio y esto puede traer consecuencias al momento de hacer ejercicio. Es importante descansar lo suficiente para evitar sufrir desmayos.

Hambre

Uno de los errores más grandes es hacer ejercicio con hambre. Siempre debes consumir algo antes de una actividad física. No tiene que ser una comida completa, basta con un licuado, una fruta, nueces o algo que te aporte energía. Si estás en ayunas, evita el ejercicio.

Lesiones

Cuando nos lesionamos es importante dar tiempo para recuperarnos. Muchas veces dejamos pasar por alto pequeñas lesiones pero lo cierto es que debe acudir a un especialista y dar tiempo para que sane correctamente.

Gripe

“Sudar la gripe” es un mito y un grave error. Cuando sudamos nos enfriamos más fácilmente y podría complicar tu enfermedad en las vías respiratorias. Por lo que no es recomendable hacer ejercicio con gripe.

Menstruación

Cada mujer tiene un cuerpo diferente, si bien a algunas no les afecta estar en esos días, a otras con flujo más abundante podrían tener problemas si realizan un ejercicio muy agitado. Lo mejor es que si no te sienten muy bien, no vayas al gym.

Embarazo

En el embarazo se recomienda practicar actividad física, pero no en exceso ni que exponga tu salud y la del bebé. Por ejemplo, se puede practicar yoga, pero sin hacer posiciones acrobática como el parado de cabeza o movimientos bruscos. Pero lo que no se recomienda es hacer pesas, pues puedes complicar el embarazo por el esfuerzo de más.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de MSN.