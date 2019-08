Consumo de comida chatarra aumenta el riesgo de depresión

Sin duda la comida chatarra puede ser muy tentativa, no solo resulta una buena alternativa cuando no hay tiempo para preparar una comida completa, también llega a ser deliciosa. Sin embargo, consumir este tipo de alimentos no es buena opción, pues no solo hace daño a tu físico, sino a tu mente.

Un estudio publicado en la revista Public Health Nutrition muestra como el comer comida rápida y comida chatarra está fuertemente ligado a sufrir depresión.

Los resultados arrojaron que los consumidores de este tipo de comida tienen un 51% más probabilidades de sufrir depresión que las personas que no las consumen. Esto quiere decir que “entre más comida chatarra metas a tu organismo, mayor es el riesgo de depresión”, explica Almudena Sánchez.Villegas, autora del estudio.

Además, el estudio demuestra que los participantes que comen más comida procesada son más propensos a estar solteros, menos activos y tener muy pobres hábitos alimenticios.

La conclusión que se dio fue que comer aunque sea una pequeña cantidad de este tipo de alimentos procesados aumenta significativamente el riesgo de padecer depresión. “Si bien más estudios son necesarios, no cabe duda que el consumo de la comida chatarra debe ser moderado por todas las problemáticas físicas y mentales que representa”, concluye la autora.

Con información de Muy Interesante.