Muere José Antonio Ferral, famoso actor de Televisa

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete José Antonio Ferral. Es recordado por su participación en las exitosas telenovelas “Clase 406”, “Dulce desafío” y “Amorosos fantasmas”. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.