Miley Cyrus niega haber sido infiel a Liam

Hace unas semanas se dio a conocer que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciarían a tan solo siete meses de matrimonio. La noticia vino acompañada con muchas especulaciones que culpaban a la cantante.

Luego, unas fotografías en donde aparecía al lado de Kaitlyn Carter bastaron para convencer a las personas que se había tratado de una infidelidad de Miley lo que había llevado a Liam a pedir el divorcio.

Ahora, la cantante se pronunció en redes sociales y con un contundente mensaje declaró que no le fue infiel a Liam. “Puedo aceptar que la vida que elegí significa ser completamente abierta y transparente con mis fans que amo”, inicia el mensaje, “pero lo que no puedo aceptar es ver cómo dicen que mentí para cubrir un crimen que no cometí”, declara.

Miley recuerda su época en la que perdió el control y confiesa que ha experimentado con drogas.”Probablemente haya en el Internet más fotos de mí desnuda que de cualquier otra mujer en la historia, pero la verdad es que una vez que Liam y yo nos reconciliamos fue en serio”.

“No hay secretos que me cubran. Aprendí de mi experiencia de vida. No soy perfecta y no quiero serlo porque es aburrido. Crecí frente a ustedes, he madurado. Puedo admitir muchas cosas pero me rehúso a admitir que mi matrimonio terminó porque fui infiel”, condena la cantante en su carta.

