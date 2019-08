Mariana Garza reveló que no le cae bien Paulina Rubio

Las dos fueron las primeras integrantes de Timbiriche, nunca se llevaron bien.

Durante su visita a La Saga, conducido por Adela Micha, Mariana Garza hizo grandes revelaciones, una de ella fue que nunca se llevó bien con Paulina Rubio, ambas fueron integrantes de Timbiriche y convivieron por muchos años en la agrupación.

Una de las preguntas que le hizo Adela Micha a Mariana fue, ¿Cómo te llevas con Paulina Rubio? , a lo que la también actriz contestó “no, no me llevo… y punto, ¿cuál es la cosa?.

También, Mariana comentó que La Chica Dorada no le cae mal, simplemente no coinciden en nada y por eso no hay amistad, “No me cag%, de verdad, no. Pero no me llevo. Porque efectivamente no coincidimos en casi nada. Coincidimos en muchos años de vida y en un grupo, pero hasta ahí”, dijo.

Sin embargo, la actriz y cantante comentó que sí admira el trabajo de Paulina Rubio, “Admiro profundamente su trabajo, créanme que sé perfectamente bien cuáles son las grandes fortalezas que ella tiene. Es una mujer de trabajo y por supuesto que reconozco la gran carrera que tiene”, confesó.

