Magda Rodríguez reveló las cirugías que regaló a concursantes de Enamorándonos

La productora fue la que realizó por primera vez el programa con más rating que tiene TV Azteca.

Durante la entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda a Magda Rodríguez, la productora previo a llegar a producir Hoy, fue la encargada de realizar por primera vez “Enamorándonos”, programa con más rating que tiene TV Azteca, ella reveló que regaló varias cirugías a los concursantes de la emisión, “Lo único que no pusimos fue pompas pero quitamos cintura, hicimos lipos, pusimos dientes, hicimos carillas, pusimos brackets, les poníamos extensiones…”, confesó.

Parte de que el reality show tenga tanto rating se debe a su gran equipo de trabajo, “Nosotros lo teníamos tan claro. Yo me sentaba y le decía a mi gente, ‘vayan por gente real y que quiera encontrar el amor’, dijo.

Una de las ideas del programa era hacer que la gente real pudiera encontrar el amor y aceptarse a sí mismos: “Nosotros éramos el cupido y les hacíamos unas citas maravillosas. A los 3 días todos estaban enamorados de verdad y se querían casar, además yo los sentaba y como era buena para el verbo, y les decía, te hago tu luna de miel y te llevo a París, entonces era gente que nunca había ido a ningún lado, les sacábamos su visa, iban a París, a una de las bodas les llevamos a Remmy Valenzuela que eran fan de él a que les cantara, entonces es todo lo que soñaste, de pronto llega una hada madrina y te lo hace magia”, reveló.

También aceptó que operó a varias concursantes del reality de la televisosa del Ajusco, “Una de las cosas que primero tienes que hacer es amarte a ti mismo entonces creo que si alguien tiene un complejo tan fuerte, y no quiero decir, porque tu te puedes querer gordita, chaparrita, alta, no tiene nada que ver pero cuando tu no tienes un amor por ti, lo primero que tienes que aprender es amarte a ti para amar a alguien”, comentó.

Además, Magda informó que siempre se contó con la ayuda de especialistas, “… Si tu problema grave es que ‘tengo los brazos muy gordos’ pues lo resolvemos con una cirugía. Por medio de intercambios lográbamos que estas niñas lo hicieran. Cambiábamos su manera de verse a sí mismas. No a todas. Yo tenía a una psicóloga muy buena, psicólogo, un sexólogo, me decían ‘Magda no, primero tiene que aprender a quererse así’ porque tu no puedes decir que una persona que está operada es más feliz que la que no lo está pero si ese es su gran problema y es el único que tiene, ¿por qué no resolverlo si una cirugía puede hacerlo?”, comentó.

La productora confesó que el producir ‘Enamorándonos’ la llenó de orgullo y satisfacción, “Te puedo decir que muchas de las chicas tuvimos la oportunidad de hacerles todo lo que pensaban, realidad. Ellas soñaban cosas y nosotros metíamos en su cabeza, ¿qué estás soñando? ¿Esto es lo que necesitas?”, dijo.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Grupo Fórmula.