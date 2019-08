Macauley Culkin reacciona ante nueva versión de ‘Mi pobre Angelito’

Hace unos días, Disney anunció que tenía pensado hacer nuevas versiones de famosas franquicias de Fox, una de ellas fue Mi podre angelito, lo que dividió opiniones en redes sociales. A esto, su protagonista reaccionó con una divertida imagen.

Macauley Culkin, quien ahora tiene 38 años, interpretó al pequeño Kevin McAllister, el niño que fue olvidado por su familia cuando se fueron de vacaciones a Francia. A través de su cuenta de Twitter compartió cómo cree que Kevin se vería en el 2019.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019