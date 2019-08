Lucero cumple 50 años de edad luciendo increíble cuerpazo

La cantante cumple 50 años el día de hoy, llena de grandes triunfos en su carrera artística y vida personal.

Una de las cantantes que comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde muy pequeña es Lucero, quien un día como hoy 29 de agosto pero de 1969 llegó a este mundo, la cantante cumple 50 años de edad, llena de grandes logros en su carrera artística, vida profesional y eso se refleja en su aspecto físico el cual luce mejor que nunca.

La cantante a diferencia de muchas de sus compañeras no se ha dejado seducir por el famoso botox, en muchas ocasiones ella ha comentado que no se someterá a este tipo de cirugías, “Yo digo, es que no me voy a poner botox y menos alrededor de los ojos. Te quedan como así, una cosa rarísima, entonces es una cosa que te ríes y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Sí voy avisando que no me voy a poner botox alrededor de los ojos”, dijo.