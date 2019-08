Organización de Leonardo DiCaprio pide donativos para Amazonas

La organización Earth Alliance, respaldada por el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, pretende recaudar cinco millones de dólares en apoyo para la selva tropical de la Amazonía, devastada por incendios forestales.

Los donativos son para combatir el fuego que consume la flora y fauna de la selva Tropical, sin embargo también se busca recaudar fondos para reforestar las zonas afectadas por los incendios forestales.

La fundación ecológica fue creada el mes pasado por DiCaprio y los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Seth. Este domingo anunció el lanzamiento del Amazon Forest Fund en su sitio web.

Tan solo este año se registró un incremento en incendios forestales en Brasil, tan solo en lo que va del año se tienen un aumento del 84 por ciento a diferencia de las cifras del mismo periodo.

La zona selvática de la Amazonia mide alrededor de siete millones de kilómetros cuadrados, y colinda con nueve países de América del Sur: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

#EarthAlliance has formed an emergency Amazon Forest Fund with $5m to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the biodiversity of the Amazon against the surge of fires. Learn more & donate: https://t.co/uG2WoEoKqx pic.twitter.com/IbcubQCO4v

— Earth Alliance (@earthalliance) August 25, 2019