Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez hablan de cómo los trata la paternidad

Que fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta… Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no… Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad 🙊) de estas redes sociales. Qué fácil es perderse y qué difícil es cuidarse a uno mismo. Mis últimos meses han sido rudos, de trabajo en exceso, de mudanzas, de exigirme a hacer y resolver más de lo que puedo, de pésimo humor, desequilibrio, cero tolerancia, sin poder estar presente, culpabilidad por todo lo anterior, etc. No es la primera vez que me pasa y desde que soy mamá me pasa mucho más seguido que antes. Me he dado cuenta que la disciplina que requiere amarse, cuidarse a uno mismo y estar en tu centro es muy grande y que lo más fácil es perderse. Porqué? No se. Pero así funciona este mundo y requiere de ser muy guerrero para salir bien librado de aquí. Yo creía que entre más grande (de edad) y más resuelta estuviera mi vida todo sería más fácil, y es todo lo contrario… Así que una vez más vuelvo a regresar a mi misma, a darme mis espacios, a ser más agradecida con lo que sí tengo, a ir a mis terapias, a ser disciplinada con lo que me hace sentir bien (que ah como cuesta con hijos🤯), y a darles calidad de tiempo y estar más presente con los que más amo (qué es lo único que realmente vale la pena después de todo). Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que “algún día” podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero “ese día” jamás llega… Porqué no mejor pensar que “ese día” ya es hoy? 📸by @ricgm