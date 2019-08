La reina Isabel II correteó al príncipe William cuando era niño

Como toda abuelita, la reina salió al rescate del futuro rey de Inglaterra, que se encontraba en peligro.

La revista Vanity Fair España compartió el día que la reina Isabel II tuvo que correr tras el príncipe William que era un niño, el futuro rey de Inglaterra se encontraba en peligro, por lo que su abuelita lo salvó de ser atropellado en plena boda de su tío el príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

Este incidente ocurrió hace 33 años, cuando William era un niño y fue de las pocas travesuras que se le conocen, ya que siempre se ha caracterizado por llevar al pie de letra el protocolo real, debido a que es el heredero al trono.

A través de una cuenta de Twitter, una usuaria compartió lo que sucedió aquel día, se observaba como William sale corriendo tras el carruaje que llevaba a los recién casados, por lo que de inmediato se ve a la reina Isabel II correr tras su nieto, a lado izquierdo aparece también corriendo la princesa Diana.

Late post, but it's been 33 years since the wedding of Prince Andrew and Fergie in 1986. And so here's Queen Elizabeth running after little Prince William to stop him from getting closer to the carriage. Her Majesty as a grandma is cute 😂 pic.twitter.com/XTWyC9wVOv

— ‎lara (@katemidIetons) July 26, 2019