Hoy se cumplen 57 años de la muerte de Marilyn Monroe

El último medio de comunicación que entabló dialogo con Marilyn Monroe fue la revista “Life”, en donde el periodista Richard Meryman interrogó y convivió de cerca con el icono sexual, días después, tras su sorpréndete muerte, aquella entrevista adquirió una relevancia inimaginable.

“¿Puedo ayudarle en algo?” fueron las primeras palabras de Monroe al ver al periodista en la puerta de su casa. Según Richard, la actriz tenía un semblante cansado, se veía preocupada.



Semanas antes, la empresa Fox la había despedido del film “Something’s got to Give” por sus repetidas faltas, por ello, se encontraba deprimida e ingería diversos medicamentos para apaciguar su ansiedad y miedos del pasado.

La despampánate rubia platinada tuvo una infancia difícil, debido a la precaria situación económica de su madre, quien sufría trastornos psicológicos, la pequeña Monroe vivió con muchas familias adoptivas en donde fue víctima de abuso sexual en varias ocasiones.

“Las fama y la felicidad es algo pasajero para una niña abandona. Fui educada como una infanta huérfana, criada de una forma distinta a un niño americano promedio, la felicidad nunca fue algo que diera por hecho, nunca me gustó el mundo que me rodeaba, me parecía siniestro” dijo la actriz mientras bebía una copa de champagne.

Norma Jean, nombre real de la estrella, vivía en constantes terapias de dialogo además de ingerir grandes cantidades de barbitúricos (sedantes para controlar su sistema nervioso) hecho que retrasaba su llegada a las grabaciones, aseguró durante una entrevista en 1965 su psicólogo Greenson.

“Uno de mis problemas es la puntualidad, la gente cree que llego tarde porque soy arrogante, pero es todo lo contrario (…) y ya que hablamos sobre fama quiero decir que la fama es voluble, con recompensas pero muchas desventajas, y yo he experimentado ambas” añadió Marilyn al dialogo.

Doble personalidad, paranoica, con sexualidad insatisfecha y promiscua (Nunca ha experimentado un orgasmo) esquizofrenia por antecedente familiare, con necesidad de ser amada (No conoce a su padre), a menudo expresa el deseo de abandonar su carrera e incluso, de morir, fue el diagnostico psicológico que dio el doctor Greenson, antes de su muerte.

“Yo nunca estuve acostumbrada a ser feliz, la única vez que pensé serlo fue cuando me case (…) suelo tener la sensación de que engaño a alguien, no sé a quién, puede que a los demás o puede que me engañe a mí misma” confesó la estrella hollywoodense a la grabadora de aquel periodista.

El tres de agosto de 1962 varias páginas de la revista “Life” plasmaban la entrevista que obtuvo el periodista Richard Meryman, tan solo dos días después todos los periódicos internacionales anunciaban la muerte de la mayor diva del cine.

Desnuda sobre su cama, con la cabellera sin lavar, sin dentadura postiza, en su mesa de estar había medicamentos y dos prótesis mamarias (Utilizadas para levantar su busto), suicidio por sobredosis de barbitúricos, fue la declaración del forense tras la autopsia de la actriz de 36 años.

“La fama pasará y por el momento tuve fama, si me llegase a abandonar recordaré que dije que era muy voluble, no sé cómo este quedando esta entrevista en la grabación, espero salga interesante y por favor no me hagan quedar en ridículo” finalizó la actriz en aquella entrevista.

