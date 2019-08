Luego de que en redes sociales la exesposa de Lupillo Rivera, Mayeli Rivera, fuera comparada con Belinda, la influencer estalló contra sus seguidores y detalló que fue ella quien dejo al grupero.

“Si vieran lo ridículas que se ven haciendo esos comentarios fuera de lugar. A mi me vale una reverenda “V” si mi ex (porque así lo quise) anda con Belinda o con la Chupitos (con el perdón de Chupitos porque sé que ella nunca se fijaría en él) porque no lo quiero y no me interesa como hombre…” detalló Alonso.

Y es que tras la separación de Mayeli y Lupillo se especularon muchos rumores del porque se quebró la relación, entre ellos que Rivera tenía un romance con Belinda.

Sin embargo, a la exesposa de Lupillo también le especulan futura boca con el cantante de música norteña Jesús Mendoza.

