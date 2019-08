El tierno estilo que Aislinn Derbez y su hija comparten

View this post on Instagram

No quiere usar su carriola, sólo quiere correr por todos lados, descubrir todo lo que hay a su alrededor y agarrar todo lo que esta a su alcance 😱🙊 A veces extrañamos comer y platicar en una sobremesa de un restaurante tranquilos y relajados😂… luego pienso que en un abrir y cerrar de ojos crecerá, así que trato de absorber, disfrutar y guardar en mi memoria cada movimiento y palabra nueva que va surgiendo 😍 #teamokai