Directivo de Victoria’s Secret no acepta la diversidad y renuncia

Ed Razek, director de marketing de Victoria’s Secret, renunció a su cargo un día después de la inclusión de Valentina Sampaio a la marca. El directivo en varias ocasiones había mencionado que no le interesaba contratar modelos plus size ni transgénero, por lo que no soportó las decisiones que está tomando la empresa.

El directivo estuvo a cargo de la elección de modelos de los últimos 15 años y ayudó a impulsar las carreras de top models como Tyra Banks y Gisele Bündchen. El año pasado insistió en que al público “no le interesaría” ver modelos talla grande en su pasarela, tiempo después la marca anunció a Bárbara Palvin como su primera modelo talla grande lo que causó polémica pues muchos consideran que nombrar al cuerpo de Palvin como “talla grande” es una exageración.

Valentina Sampaio se convirtió en la primera modelo transgénero de la marca, “Nunca dejen de soñar, gente. La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello”, escribió la brasileña en su Instagram luego de dar la noticia.

El último desfile de Victoria’s Secret fue el menos visto en la historia de la marca, además las ventas van en descenso. Tan solo en 2018 la marca perdió el 50% de su valor. Ahora, la famosa firma tomó la decisión de ser más incluyente y escuchar a sus consumidores como lo han hecho otras marcas de lujo.

Con información de El País.