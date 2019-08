La Choco cuenta cómo vivió la salida de Atala Sarmiento de ‘Ventaneando’

Hace más de un año, Atala Sarmiento sorprendió con su salida de Ventaneando la cual se dio entre rumores de que la conductora había ido a pedir trabajo a la competencia. Y su cuñada, Jimena ‘La Choco’ Pérez no estuvo libre de polémica, pues recientemente reveló que fue blanco de críticas por “no apoyar” a Atala.

La Choco habló sobre lo que vivió en el programa Venga la Alegría, ahí recordó el complicado momento que vivió. “Yo me mantuve de lado, fue complicado, la gente me decía: ‘¿Cómo es posible que tu cuñada se va y tu no has renunciado?, con esa familia para qué quieres enemigos”, dijo.

La Choco explicó que no tenía porqué abandonar el programa solo por la salida de su cuñada y recordó el caso similar que vivió con su esposo. “Si cuando se fue mi esposo yo no renuncié, no tengo por qué renunciar si se va Ata. Ella tiene su familia y tiene sus razones por las cuales ya no está contenta y uno no puede ir por la vida comprando pleitos”, agregó.

Además, dijo que cuando se enteró de la pelea entre Pati Chapoy y su cuñada, optó por hablar con las dos para dejar en claro que no quería meterse en problemas, sin embargo esto no la libró de las críticas. “Cuando Atala se fue hablé con ella y le dije: ‘Siempre vamos a ser familia, pero te pido que no hablemos de nada laboral, no es sano ni para ti, ni para mi. Tu te vas, pero yo me quedo”.

Finalmente, La Choco agradeció a Pati por cómo manejó la situación con ella. Jimena concluyó que ella siempre ha estado feliz y agradecida de trabajar en Ventaneando. Jimena está por abandonar el programa luego de que contara que debe mudarse a Europa para tratar la enfermedad de su hijo.

Con información de Milenio.