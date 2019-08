Katy Perry recibe segunda acusación de acoso sexual

La conductora Tina Kandeleki acusó a la cantante Katy Perry de acoso sexual. De acuerdo con el relato de Tina, la cantante trató de besarla en una fiesta, momento que fue muy incómodo para ella.

Ocurrió durante la fiesta llamada ‘The One that got away’, la conductora asegura que Katy estaba bajo los influjos del alcohol cuando intentó besarla. Pese a que Tina se negó a sus insinuaciones, la cantante insistía.

Kandeleki dijo que decidió contar su experiencia tras la revelación que hizo el modelo Josh Kloss, quien fue denigrado por la intérprete durante el rodaje de su vídeo musical “Teenage Dream”.

Con información de Debate.