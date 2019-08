Jimena Pérez reveló el fuerte regaño que le dio Pati Chapoy

La conductora reveló que Pati Chapoy la regañó muy fuerte por no haber mostrado profesionalismo.

Sin duda todos los conductores que han estado en Ventaneando alguna vez les ha tocado algún regaño por parte de Pati Chapoy, tal como le ocurrió a Jimena Pérez, quien reveló que la periodista de espectáculos la regañó por haber grabado de mal humor un especial de navidad.

La conductora dijo que tras el regaño se traumó aquella vez, “Hubo una vez, y no sabes cómo me traumé porque hubo un especial de Navidad y yo dije ‘no voy a interrumpir’, así que casi no participé y me mandó a llamar Paty y me dijo: ‘no puede ser, necesito que participes más, si hubieras estado, o no hubieras estado, da lo mismo’ y me quedé como… y me sentí fatal, al final de día me borré a mí misma y lo trabajé y dije ‘ya no me vuelve a pasar’”, dijo.

Con información de TV Notas.