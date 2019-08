Jennifer Lopez es demandada por presentarse con transparencias en Egipto

Hace un par de días Jennifer Lopez se presentó en Alamein, Egipto, como parte de la gira de celebración por sus 50 años de vida. Sin embargo, la cantante se metió en un gran problema pues su vestimenta causó controversia al lucir “demasiado sexy” para el lugar, lo cual le trajo problemas legales.

Su vestuario consistió en un leotardo con transparencias y brillos que dejaban al descubierto sus piernas y uno de sus brazos. La cantante puertorriqueña fue demandada por el abodago Samir Sabri, quien consideró que desafió la moral pública de Egipto.

La demanda legal acusa a JLo de estar en escena “desnuda y con vestidos transparentes” en pleno Eid al Adha, o “Celebración del Sacrificio”, una de las festividades musulmanas más importantes. “No resulta apropiado que la gente se halle rezando en el monte Arafat, mientras otros están en un concierto”, explicó Samir a diversos medios egipcios.

Por su parte, Jennifer Lopez agradeció a sus seguidores egipcios que la acompañaron en la presentación, aproximadamente unas dos mil personas, entre ellas, altos funcionarios y celebridades de Egipto. No se ha pronunciado al respecto de la demanda.

Thank you for the amazing show in #egypt @JLo it was a magical night all of people were very happy hope to see you again ❤️❤️❤️❤️ love you #ItsMyPartyTour pic.twitter.com/6wi7LX3p3C

— Y (@YYJLOVER) August 10, 2019