Jacqueline Bracamontes defiende a su marido tras duras criticas por poner en riesgo a su hija

Se difundió un video donde Martín Fuentes se aventó desde lo alto de un yate con su hija de tres años en brazos.

Tras la polémica que generó el video donde aparece Martín Fuentes, esposo de Jacqueline Bracamontes, aventarse desde lo alto de un yate junto a su hija Renata en brazos, la conductora salió a la defensa del papá de sus hijas, emitió un comunicado por las duras criticas que recibió su familia, para muchas personas el piloto de autos puso en riesgo la vida de la niña de tres años.

La conductora reveló que fue ella quien tomó el video, así como les pide a sus seguidores calmarse, sabe que jamás su esposo pondría en riesgo la vida de una de sus hijas, “Lo que haga mi marido nunca va a poner en riesgo su vida (de su hija) porque Martín, a pesar de que lo ven súper aventado y así, siempre mide los peligros. Entonces, vean a Tom Brady que se aventó con su hija de una cascada y lo criticaron mucho”, dijo.

Asimismo, Jacqueline Bracamontes informó que a su familia le encanta la adrenalina, ya que hay varios videos donde aparecen sus hijas practicando deportes extremos, los hacen junto a su papá, por eso no le preocupa, “Pero a fin de cuentas es su papá y jamás la va a poner en riesgo. A lo mejor son cosas que sí se ven arriesgadas y eso, pero no les va a pasar nada. Son papás muy conscientes. Martin es un papa muy consciente y es el que más se preocupa por sus hijas y jamás las va a poner en riesgo. Ustedes no se me estresen”, pidió en el comunicado la actriz.

Con información de Instagram.