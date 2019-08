Irina Baeva y Altair Jarabo disputan protagónico junto a Gabriel Soto

View this post on Instagram

No puedo estar más feliz y agradecido de encabezar este maravilloso proyecto #solteroconhijas 🎥🎥🎥bajo la producción de #JuanOsorio @juanosorio.oficial 🙌🏻🙌🏻🙌🏻PRÓXIMAMENTE por @televisa @canalestrellas 🔜🔜🔜