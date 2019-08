Inés Gómez Mont explotó contra quienes criticaron a Galilea Montijo

Las comadres han demostrado estar más unidas que nunca, ante los comentarios negativos que hicieron algunas mujeres contra la conductora de Hoy.

A través de su cuenta de Instagram, Inés Gómez Mont compartió una fotografía con que causó gran polémica, ella parece junto a su comadre Galilea Montijo, quien fue duramente criticada por las seguidoras de la conductora, por lo que salió a defenderla y pedir un alto a esas agresiones verbales hechas por las propias mujeres, que nada más se dedican a fomentar la violencia dentro del mismo género femenino.

La conductora mandó un contundente mensaje a sus propias seguidoras, a quienes les dijo que no por ser figuras públicas tienen derecho a insultarlas, “A todas las hermosas que son mi familia y a quienes con mucho amor les comprto mi vida, mis hijo, mis amigas, mi trabajo y demás, gracias por se respetuosas siempre y por ser respetuosas siempre y por su cariño, pero les pido lo misma para los míos. Y no lo digo solamente por defender a mi comadre, en mi última foto de tantas agresiones, sino por las veces que ofende sin necesidad alguna”, dijo.

También, Inés Gómez Mont informó que todas las mujeres son iguales, que deben ser aliadas y no agredirse, “Ustedes se queja que mi comadre las bloqueó en comentario pero no se dan cuenta que de pronto escriben cosas terribles. Mujeres, no caigan en estas cosas, no somos así, nosotras no somos eso. Entiendan, somos iguales, somos aliadas, cómplices, amigas y yo una fiel admiradora de las mujeres”, comentó.

Por lo que Galilea Montijo aplaudió las palabras de su comadre, “Y a las que se enojan que por si mi ceja, que mi pelo, que mi peinado, que el vestuario, les mando besos y sean felices. Chicas, tenemos que se más productivas y ayudarle a este planeta, que ya no necesita más violencia de la que existe. Más comadres como la mía en la vida, ¡chingao!”, comentó.

