Humberto Zurita rompió el silencio y habla por primera vez de Kika Edgar

A los actores se les ha relacionado, ya que han sido captados juntos en varios lugares.

Luego haber trabajado juntos en la teleserie de la segunda temporada de La reina del sur, Humberto Zurita y Kika Edgar donde fueron pareja en la pantalla chica, la revista TV Notas publicó que en la vida real también, ya que fueron captados en algunos lugares, hace poco se les volvió a ver juntos cuando salían de un teatro en la Ciudad de México, el actor rompió el silencio y habló por primera de su relación la actriz.

Frida Sofía reveló su traumático intento de secuestro

El actor reveló a Ventaneando la relación que tiene con la actriz que es casada, “No solamente tengo una amiga (refiriéndose a Kika Edgar); tengo muchas amigas y tengo muchos amigos. Y mi vida va a continuar le guste o no le guste a quién sea”, dijo.

También comentó que se siente incomodo por el acoso que ha recibido de la prensa, “no me parece bien, no me parece justo que por una noticia”, lo estén siguiendo “y tenga uno que esconderse o enfrentar la cámara”, confesó.

Además, Humberto informó que considera una falta de respeto el rumor que surgió, para su trayectoria y hacia la fallecida Christian Bach, “Me están acosando muchísimo últimamente y es algo que me molesta; que no entiendo. Es una falta de respeto a mi trayectoria, a mi trabajo, a mi mujer (Christian Bach); que quieran excavar como perros”, agregó. “Tengo que salir adelante y vivir mi vida con mucho respeto hacia las personas que conviven a mi lado, por eso evito un poco (ser visto con amigos)”. reveló.

Por lo que Humberto dijo que tras haber enviudado, seguirá trabajando y saliendo adelante,“¿Si estoy buscando una relación nueva? no estoy buscando una relación nueva. Pero eso no quita la posibilidad de que tenga amigos; de que tengas amigas; de que siga saliendo; de que haga mi vida”, mencionó. “No creo que haya una terapia para las pérdidas”, comentó.

Con información de Ventaneando.