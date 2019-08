Hoy no se realizará la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ha enfrentado una serie de problemas que podrían posponer el encuentro planeado para hoy viernes 2 de agosto. Y es que, luego de que Trejo arrojara una botella de agua contra Adame, se dudó si el encuentro podría continuar debido a condiciones legales y médicas.

Y el día de la pelea ha llegado en medio de la incertidumbre, pues apenas hace unos días el mismo Adame aseguró al medio De primera Mano que el encuentro sería pospuesto. Sin embargo, el cazafantasmas todavía asegura que la pelea se llevará en tiempo y forma este viernes a las 8:00 pm.

El día de ayer, De Primera Mano compartió un comunicado del cazafantasmas en donde aseguró que él se presentaría al lugar acordado y si Adame no estaba ahí, lo tomaría como una victoria: “La pelea no ha sido cancelada oficialmente, hasta el día de hoy no existe ninguna razón válida, ni certificado médico que cancele dicho encuentro”, se lee en el texto. “De tal forma su servidor estará en tiempo y forma en el lugar esperando a Adame. Si llega al evento deberá presentar su orden de restricción cancelada que tiene en mi contra y que me prohíbe tocarlo para que podamos llevar acabo el reto”, aclara.

Además, Trejo confirmó lo que sucederá si el conductor lo deja plantado el día de hoy: “En el caso de que (Adame) no llegue: yo, Carlos Trejo cierro este capítulo de mi vida para dar paso a mis siguientes proyectos y producciones. Los espero este viernes 2 de agosto a las 8:00pm en el Foro 360“, concluye.

Lo que dice el cazafantasmas es muy diferente a la versión que da Adame, quien aseguró que el encuentro no se puede realizar debido a la lesión que tiene en la frente. “Sigo entrenando y yo sigo en lo mio, solo se pospone por razones de la herida. De cuatro a seis semanas no puedes tener deporte de contacto. (…) Trejo sigue diciendo que se va a presentar, el verdadero espectáculo va a estar el día que yo le ponga una golpiza. El contrato decía que el que no se presente pagará un millón y medio de pesos”.

Así que mientras Adame dice que por razones médicas el encuentro se debe posponer, Trejo está seguro a presentar este noche en el Foro 360. EL DICTAMEN se comunicó con el lugar del encuentro, el cual informó que la pelea no se realizará el día de hoy, pues está pospuesta, sin embargo se hará una conferencia de prensa en la que los involucrados explicarán los pormenores y se dirá si es que existe una nueva fecha para el encuentro.

Carlos Trejo asegura que sí habrá pelea y ¡Alfredo Adame le responde! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/ou8Ps0L7Je — De Primera Mano (@deprimeramano) August 1, 2019

Con información de De Primera Mano.