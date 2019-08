Hija de Niruka Marcos confiesa que SÍ fuma marihuana

Tras haber sido arrestada Romina hace dos meses por estar fumando marihuana en la vía pública, en ese momento la joven no quiso hablar del tema y exhibió a los policías que la detuvieron.

Luego de todo el escándalo que se suscitó hace dos meses cuando Romina fue detenida por unos policías que la encontraron fumando marihuana en la vía pública, en aquel momento no quiso hablar del tema, ahora la hija de Niruka Marcos confirma que sí la consume, en aquel momento no quiso revelarlo, “Yo la consumo, y la consumo muy poco, la consumo en las noches, no es una adicción, yo ni siquiera compro como tal, pero, o sea, vamos quitándonos las máscaras, conmigo si es más como una relajación, de vamos a concentrarnos en lo que estoy haciendo, pero casi siempre es para dormir”, confesó.

Además, Romina fue cuestionada sobre la relación entre su mamá sobre su ex pareja Juan Osorio, “No sabía, no chavos, no, mi mamá y Juan tienen una relación increíble y se llevan muy bien y la principal razón es mi hermano (Emilio), no va a ser ni la primera ni la última, si fuera verdad, que no lo es, pero además, o sea mi mamá no tiene pelos en la lengua, entonces ella puede llegar y les va a decir, ella no tiene nada que ocultar, y al final de cuentas la que está soltera es ella”, dijo.

