Guillermo del Toro recibe su estrella en el paseo de la Fama de Hollywood

Guillermo del Toro se ha convertido en todo un referente en la escena cinematográfica a nivel internacional. Y esta tarde, el ganador del Óscar recibió en Hollywood su estrella en el Paseo de la Fama.

El mexicano llevó la bandera tricolor a la estrella número 2 669 en Hollywood Boulevard. A la ceremonia e asistieron celebridades como Lana del Rey, J. J. Abrams y Ted Danson, entre otros.

Lana del Rey, quien participa con un cóver en la cinta Stories to Tell in the Dark, destacó cómo las cintas del mexicano, que ya son clásicos, recuerdan a la gente que ser diferente está bien. Por su parte, Abrams habló de cómo conoció a del Toro en 1991. Se lo presentó el maquillista Dick Smith. “Este genio que yo admiro es una de las personas más dulces que conocerán. Te amo y te felicito”, resaltó.

El cineasta mexicano dio un bello discurso en donde celebró “lo raro” y agradeció a todos los que han creído en él.

“Hay dos cosas que me gustaría dejar claro el día de hoy: número uno soy raro y realmente amo la oportunidad que todos tenemos de ser raros, volver a ser lo que queramos hacer y mientras que lo mantengamos como algo que alimente nuestras almas lo merecemos, merecemos ser como somos”, dijo con emoción. “Siempre hubo gente rara como yo y ellos están aquí, ellos me dieron esperanza, esta estrella es para ustedes”.

Además, Del Toro no dudó en señalar la división que existe actualmente es el mundo.

“Estamos en un momento de miedo y división porque eso es para lo que el miedo se usa, para dividirnos, para decirnos que todos somos diferentes”, recordó. “Es muy importante lo que sucede en este momento, porque puedo decirle a todos, todos los inmigrantes de cualquier nación, deben de creer en las posibilidades y no los obstáculos. Nunca crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que no han visto, y crean en que todos podemos hacer historias y contribuir al arte y al mundo”.

