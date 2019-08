Geraldine Bazán rompe el silencio y se defiende al ser señalada como infiel

Una revista evidenció a la actriz que tuvo una aventura con otro actor, mientras era la pareja de Santiago Ramundo.

La revista TV Notas reveló que Geraldine Bazán y Santiago Ramundo terminaron su noviazgo debido a que ella le fue infiel con otro actor durante las grabaciones de la película Los Leones en República Dominicana, por lo que la actriz rompió el silencio y se defiende de esas acusaciones.

Según la revista un amigo de Santiago le reveló que Julian Gil fue quien le confesó al actor de origen argentino la infidelidad de Geraldine, el puertoriqueño es amigo de Jaime Mayol, con quien se le relaciona a la actriz.

La fuente informó que Jaime Mayol le confesó a Julian Gil sobre lo que pasó con Geraldine sin saber que este era amigo de Santiago Ramundo, el actor le dijo a su homólogo que le diría al argentino ya que no podía guardar ese tipo de información.

Tras esas acusaciones Geraldine publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con Santiago donde se defiende e informa que su noviazgo con el actor terminó de la mejor manera y no por los rumores, “Ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos, hace dos meses y medio, tomar caminos diferentes. Como todo lo que compartimos, esta decisión también fue tomada desde el cariño y respeto. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos: el amor es energía, por eso no se extingue sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan”, comentó.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Instagram.