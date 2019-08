Frida Sofía confesó que no respeta a su mamá

Una vez más la cantante confesó que no siente respeto por Alejandra Guzmán.

En la entrevista exclusiva que le realizó Pati Chapoy a Frida Sofía, la cantante volvió a confesar que no tiene un respeto hacia su mamá, ya que siempre fue un mal ejemplo para ella,”(Veía seguido a mi mamá) una o dos veces al mes. Ella viajaba cuando podía en serio, o sea, no es como que no hizo el esfuerzo”, dijo.

También confesó que desde que vivió en Estados Unidos, a los 16 años, tuvo que empezar a cuidarse sola y cometió muchos errores, entre ellos beber en exceso, ya que no contó con el resguardo de ninguno de sus dos padres.

Además, Frida reveló que Alejandra Guzmán nunca se dio cuenta de los excesos que tenía con el alcohol, debido a que estaba muy metida en sus propios problemas, “En realidad no se daba tanta cuenta. Pues es que ella también estaba en su onda, ¿no? A veces y a veces eso me inducía más todavía, porque era mi ejemplo. Ella pudo haber sido más estricta y estar más al pendiente, “, dijo.

La cantante también reveló que no tuvo el cuidado de su padre debido a que él tenía su propia familia, aparte de que es un hombre “de prometer todo y no hacer nada”, situación que confesó le duele.

En especificó, sobre Alejandra Guzmán explicó que tiende a ser más artista o amiga, que una madre con ella, cosa que la “desequilibra muchísimo”, porque ella necesita una madre.

Durante la entrevista Frida Sofía confesó que la cantante no puede exigir que la respete como madre,debido a su manera de actuar y pensar, “No puedes actuar de cierta forma y hablar de ciertas cosas, como la que te digo, y actuar de cierta manera y después exigir el respeto de madre”, reveló.

Con información de Ventaneando.