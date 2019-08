Frida Sofía arremetió contra providas que la llamaron “Hija del diablo”

La cantante reveló hace unos días que se había practicado un aborto, ya que no se sentía preparada para ser mamá, además de no contar con el apoyo del padre ni de su mamá.

Después de que Frida Sofía confesó que abortó cuando tenía cinco semanas de embarazo, al no sentirse preparada para ser mamá, algunas personas provida la atacaron por Instagram, donde la llegaron a llamar “Hija del diablo” por lo que ella se defendió de esos ataques.

La cantante les respondió a sus seguidores que la atacaron y juzgaron sin conocimiento, sin conocerla, y sólo porque pueden hacerlo resguardándose en el anonimato que da una pantalla, “Dios y la Virgen saben qué, cómo y por qué y tengo más valentía al dar la cara y decir algo que me CALA EL ALMA… Lo que más quiero en el mundo es una familia pero JAMÁS LE HARÍA PASAR UN INFIERNO A UN SER QUE NO SE LO MERECE. Ya quieren el pinche baby shower con el asco de trepador y la golfa de la abuela… no culeros. Yo no quise ser egoísta y cínica como mi mamá porque tengo muy claro que parir no te hace madre y si yo no me considero lo suficientemente segura, capaz y sobretodo sana para tener a un HIJO NO LO VOY A HACER… le guste a quien le guste o le cale a quien sea”, comentó.

