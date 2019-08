Fernando del Solar confesó que ha sido acosado sexualmente por un hombre

El actor comentó que este problema no solamente afecta a las mujeres, ya que los hombres también lo padecen.

Uno de los conductores más carismáticos de la televisión es Fernando del Solar que reveló ha sido víctima de acoso sexual por parte de un hombre, así lo informó al Diario Basta en una entrevista.

El conductor dijo que este problema no sólo afecta a las mujeres, sino también a los caballeros, “Sí claro, eso existe y en todos los ámbitos, generalmente se escuchan más en mujeres porque un hombre no va a contar que lo acosaron, por el mismo machismo no lo va a decir”, dijo.

Por lo que confesó que fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre, “A mí sí me pasó, no quiero dar detalles, pero ocurrió. Puse un alto, puse límites, lo único que puedo decir es que fui acosado por un hombre”, comentó.

También dijo estar en contra de cualquier tipo de violencia y que su estado de salud está muy bien, “Me veo bien, me siento bien, estoy trabajando muy contento, haciendo vida de papá, de novio, todo va muy bien, pude rehacer mi vida, estoy en mi tercer, cuarto, quinto aire, estoy airado”, informó.

Con información de Diario Basta.

