Esta modelo sería la mamá de los hijos de Ricky Martín

Today I want to tell you how grateful I am for all the strong women role models that I have had in my life. They have opened my eyes and inspired me to be a fierce #GirlswithBalls All the work that we have done @goleadoras and will continue to do. We can start by saying that women’s rights are human rights it’s not about politics or culture it’s about basic human decency. . . Hoy quiero decirles lo agradecida que estoy por las increíbles mujeres en mi vida, quienes me han abierto los ojos para ser una #GirlsWithBalls y para todo lo que hemos hecho en #goleadoras y que continuaremos por muchos años más. Los derechos de las mujeres son los derechos de la humanidad, no se trata de política ni de cultura, solo humanidad. #eglantinazingg #iwd #internationalwomensday