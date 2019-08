“Enrique Guzmán me amenazó de muerte”, Carmen Salinas

Luego de que Carmen Salinas mandara un mensaje a Frida Sofía en donde le ofrecía “su amor de madre”, Enrique Guzmán se mostró muy molesto y arremetió contra ella.

Ahora, Salinas aseguró que le tiene miedo a Enrique Guzmán y declaró que es un señor con “muchas influencias” y que la ha llegado a amenazar de muerte públicamente.

“El hecho de que seamos famosos no nos da autoridad de amenazarnos de muerte. El señor dijo en una entrevista en Monterrey “yo mato” y que yo iba a “bailar” (…) Le hago un llamado al presidente de México de que he recibido amenazas de muerte de Enrique Guzmán”.

Además, Carmen Salinas también hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México. Recalcó que Enrique Guzmán es un “hombre muy peligroso” y recordó que en la vida de Silvia Pinal lo mostraron como un golpeador.

Salinas no se explica cómo un mensaje de apoyo a Frida hizo enojar tanto al cantante. “Yo sí te tengo miedo Enrique. Lo único que hice fue ofrecerle mi amor a tu nieta (…) Nada más por ofrecer amor no quiere decir que te quieran matar”, recalcó. Finalmente, Carmen Salinas aseguró que no tiene nada en contra de la familia Pinal.

Con información de Ventaneando.