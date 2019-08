Enrique Guzmán asegura que Carmen Salinas malinterpretó sus palabras

Esta semana el pleito entre Enrique Guzmán y Carmen Salinas se salió de control luego de que ella declara que le tiene miedo al cantante pues “la amenazó de muerte”. Ahora, el abuelo de Frida Sofía aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas y “no va a matar a nadie”.

“Yo dije ‘yo mato a la persona que dañe a mi familia’ no dije que iba a matar a Carmen Salinas. Sí, tengo de repente ganas de matarla, pero no es eso lo que quiero hacer. La señora lo único que hizo fue decir ‘ay mijita, eres muy bonito, cantas bien bonito y te invito a que tengas un cuartito en mi casa'”, declaró Guzmán.

El cantante dijo que si bien agradece la oferta de Carmen Salinas, reafirmó que él ha dicho que está al pendiente de Frida Sofía. Además, reafirmó que no le hará nada a Salinas. Que no se preocupe, ya no va a pasar nada. No morirá y si muere no tengo la culpa yo”, condenó.

Sobre las recientes declaraciones de su nieta sobre el aborto que se practicó se limitó a comentar “Acaban de aparecer otras declaraciones de ella y cambió de parecer. Cosas raras de Frida, cambia de parecer todos los días”.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Ventaneando