El actor Danny Trejo rescató a un bebé de un accidente de tráfico

El actor latino Danny Trejo sorprendió a todo el mundo luego de rescatar a un bebé que quedó atrapado en un coche tras un accidente de tráfico en Los Ángeles la tarde de este miércoles, así lo informó la ABC.

Danny se encontraba por el lugar cuando dos coches chocaron en un cruce, en ese momento el actor vio que había un bebé atrapado en uno de los vehículos que había volcado y con la ayuda de una mujer salvaron al pequeño del peligro.

Tres personas resultaron heridas, sin embargo están ahora fuera de peligro. Trejo testificó que uno de los conductores se había pasado el semáforo en rojo.

Durante la entrevista que dio, el protagonista de Machete aseguró que nunca deja pasar la oportunidad de ayudar a las personas. “Todo lo bueno que me ha pasado ha sido consecuencia directa de las veces que he ayudado a las personas”.

Not only is @officialDannyT (Danny Trejo) one of the nicest actors, he’s also a #hero!

He was right behind a crash in Sylmar and pulled a special needs baby out of an overturned car. He distracted the boy until grandma was OK. ♥️ —> https://t.co/tS2Za4bZVZ@ABC7 pic.twitter.com/U9iLzAkHkA

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) August 8, 2019